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Титов: в одном слове "Спартак" заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет "весело"

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что в московском клубе будет тяжело работать даже Олегу Романцеву.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"В одном слове "Спартак" заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет "весело". Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков как победами, так и качеством футбола", — сказал Титов.

47-летний Титов выступал за московскую команду с 1995 по 2008 год, а до этого находился в академии красно-белых, воспитанником которой и является. Всего за "Спартак" полузащитник в 444 матчах забил 105 голов и отдал 44 результативные передачи. В дальнейшем Титов также входил в тренерский штаб красно-белых.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Романцев Спартак Титов
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