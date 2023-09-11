"В одном слове "Спартак" заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет "весело". Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков как победами, так и качеством футбола", — сказал Титов.
47-летний Титов выступал за московскую команду с 1995 по 2008 год, а до этого находился в академии красно-белых, воспитанником которой и является. Всего за "Спартак" полузащитник в 444 матчах забил 105 голов и отдал 44 результативные передачи. В дальнейшем Титов также входил в тренерский штаб красно-белых.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Титов: в одном слове "Спартак" заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет "весело"
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что в московском клубе будет тяжело работать даже Олегу Романцеву.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»