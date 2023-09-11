Как утверждает источник, татарстанский клуб заинтересован в переходе 27-летнего аргентинца до закрытия летнего трансферного окна. Ранее Вада играл во французских "Бордо" и "Сент-Этьене", а также испанских "Тенерифе" и "Альмерии".
Его последней командой была "Сарагоса", из которой он ушел минувшим летом по истечении контракта. В 38 матчах прошлого сезона Валентин забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вады в 1 млн евро. Напомним, трансферное окно в России закрывается 14 сентября.
Источник: "Чемпионат"
Экс-полузащитник "Сент-Этьена" и "Бордо" Вада может перейти в "Рубин"
Казанский "Рубин" ведет переговоры с бывшим полузащитником французских клубов "Бордо" и "Сент-Этьен" Валентином Вадой.
Фото: Globall Look Press