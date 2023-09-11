Об этом информирует журналист Фабио Алейшо в соцсетях. Как утверждает источник, пока сторонам не удается согласовать продолжительность контракта и величину заработной платы. Отмечается, что эти детали должны быть улажены до вторника, 12 сентября.
Жоао Хеманн, агент бразильского полузащитника "Гремио" Бителло, опроверг информацию об отказе своего клиента переходить в "Динамо" из-за нежелания играть в Восточной Европе.
Ранее издание GauchaZH сообщило, что бразильский полузащитник "Гремио" Бителло отказался от перехода в московское "Динамо". Отмечалось, что причиной отказа 23-летнего бразильца от трансфера стало нежелание играть в Восточной Европе. Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что "Гремио" принял предложение "Динамо" о переходе Бителло за 10 млн евро.
Контракт бразильского клуба с Бителло действует до декабря 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. В 19 играх чемпионата страны полузащитник записал на свой счет 4 гола и 1 ассист.
Журналист Алейшо: полузащитника "Гремио" Бителло не устраивают срок контракта с "Динамо" и зарплата
Московское "Динамо" продолжает переговоры по поводу возможного перехода полузащитника бразильского "Гремио" Бителло.
Фото: ФК "Гремио"