- По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков - это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления - мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч, - передает слова Митрофанова "СЭ".
Ранее стало известно, что клубы Российской премьер-лиги направили в РФС коллективное обращение с просьбой перенести матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России на более позднее время суток. Несколько позднее появилась информация, что РФС ответил на это обращение отказом.
Часть матчей 4 и 5 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России по расписанию начинается в дневное время - в 15:00, 14:30 и даже 12:30 (13:30 по местному времени) по московскому времени, при этом все эти игры проводятся в будние дни. 1 августа 2023 года официальный телеграм-канал РФС объявил, что 13 представителей союза вошли в состав различных комитетов и комиссий УЕФА; в частности, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов был включен в состав комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований вызванным политическими причинами решением УЕФА.
Митрофанов объяснил ситуацию с ранним началом матчей Кубка России в будние дни
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, по какой причине часть матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России начинается в будни в дневное время.
Фото: РФС