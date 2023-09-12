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Юрий Сёмин: товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России

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Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных Катара и России. Встреча пройдёт сегодня, 12 сентября.
Фото: "Чемпионат"
Сёмин отметил, что российской команде надо проводить товарищеские матчи. Напомним, что россияне не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Сборная Катара - участник чемпионата мира 2022 года. Там хозяева выступили неудачно, не набрав ни одного очка на групповом этапе.

"Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна — соперник. Катар — опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придётся непросто", - цитирует Сёмина "Чемпионат".


Сборная России Сборная Катара Сёмин
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