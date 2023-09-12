– Мы должны были сегодня выигрывать. К сожалению, не удалось реализовать много своих голевых моментов. Пропустили первыми, пришлось бежать вперед и отыгрываться. Наш соперник в основном играл только на контратаках. Сегодняшняя игра сборной — повод работать над собой. Такие матчи нужно уверенно выигрывать!
Напомним, сегодня, 12 сентября 2023 года, сборная России провела выездной товарищеский матч против команды Катара. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В середине второго тайма хозяева вышли вперед – в их составе голом на 70 минуте отметился Ахмед Алаэльдин. Подопечные Валерия Карпина спаслись лишь в самой концовке. От поражения сборную России уберег защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, который отличился забитым мячом на 90 минуте.
Источник: "Чемпионат"
Защитник сборной России Литвинов – о ничьей с Катаром: мы должны были сегодня выигрывать
Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал выступление своей команды в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Фото: РФС