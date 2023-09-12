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Защитник сборной России Литвинов – о ничьей с Катаром: мы должны были сегодня выигрывать

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Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал выступление своей команды в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Фото: РФС
– Мы должны были сегодня выигрывать. К сожалению, не удалось реализовать много своих голевых моментов. Пропустили первыми, пришлось бежать вперед и отыгрываться. Наш соперник в основном играл только на контратаках. Сегодняшняя игра сборной — повод работать над собой. Такие матчи нужно уверенно выигрывать!

Напомним, сегодня, 12 сентября 2023 года, сборная России провела выездной товарищеский матч против команды Катара. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. В середине второго тайма хозяева вышли вперед – в их составе голом на 70 минуте отметился Ахмед Алаэльдин. Подопечные Валерия Карпина спаслись лишь в самой концовке. От поражения сборную России уберег защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, который отличился забитым мячом на 90 минуте.

Источник: "Чемпионат"


Сборная России Сборная Катара Литвинов
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