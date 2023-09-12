– Как я переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Еще бы я не нервничал. Как справляюсь? Курю, например, — передает слова Карпина "Чемпионат".
Во время тренировочного сбора национальная команда России провела три товарищеских матча. 7 сентября она сыграла вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1. 11 сентября от этой же команды наши парни потерпели поражение со счетом 1:2. Сегодня, 12 сентября, подопечные Валерия Карпина столкнулись с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.
54-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Отметим, что пост рулевого в национальной команде он совмещает с должностью главного тренера в "Ростове".
Карпин: конечно, я стал больше нервничать. Как справляюсь? Курю
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем состоянии во время сентябрьского тренировочного сбора национальной команды.
Фото: РФС