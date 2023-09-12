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Нападающий сборной России Чалов – о ничьей в игре с Катаром: ничего страшного не случилось

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Форвард сборной России Федор Чалов высказался о ничейном результате своей национальной команды в товарищеском поединке с Катаром (1:1).
Фото: РФС
– Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнерам. Ничего страшного не случилось. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идем дальше.

12 сентября 2023 года в городе Эль-Вакра был проведен товарищеский матч сборной Катара и национальной команды России. Он завершился ничейным результатом. Итоговой счет встречи – 1:1. Отметим, что подопечные Валерия Карпина сумели спастись от поражения в самом конце поединка. Этому поспособствовал защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков. Центрбек удачно сыграл после подачи нападающего московского "Локомотива" Максима Глушенкова с углового.

Источник: "Чемпионат"


Чалов Сборная России Сборная Катара
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