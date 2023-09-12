– Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнерам. Ничего страшного не случилось. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идем дальше.
12 сентября 2023 года в городе Эль-Вакра был проведен товарищеский матч сборной Катара и национальной команды России. Он завершился ничейным результатом. Итоговой счет встречи – 1:1. Отметим, что подопечные Валерия Карпина сумели спастись от поражения в самом конце поединка. Этому поспособствовал защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков. Центрбек удачно сыграл после подачи нападающего московского "Локомотива" Максима Глушенкова с углового.
Источник: "Чемпионат"
Нападающий сборной России Чалов – о ничьей в игре с Катаром: ничего страшного не случилось
Форвард сборной России Федор Чалов высказался о ничейном результате своей национальной команды в товарищеском поединке с Катаром (1:1).
Фото: РФС