"Если Карпин придет в "Спартак", будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра? Это для адептов "Валера, верим" пилотная версия", — сказала Салихова.
Отметим, что ранее СМИ называли действующего главного тренера "Ростова" одним из кандидатов на аналогичный пост в "Спартаке" в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Карпин уже работал в "Спартаке" на позиции главного тренера на рубеже нулевых и десятых годов.
Источник: "РБ Спорт".
Салихова — об игре сборной России: если Карпин придет в "Спартак", будет примерно то же самое. Нравится такая игра?
Зарема Салихова высказалась о главном тренере сборной России Валерии Карпине после игры команды с Катаром (1:1).
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС