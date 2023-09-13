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Салихова — об игре сборной России: если Карпин придет в "Спартак", будет примерно то же самое. Нравится такая игра?

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Зарема Салихова высказалась о главном тренере сборной России Валерии Карпине после игры команды с Катаром (1:1).
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
"Если Карпин придет в "Спартак", будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра? Это для адептов "Валера, верим" пилотная версия", — сказала Салихова.

Отметим, что ранее СМИ называли действующего главного тренера "Ростова" одним из кандидатов на аналогичный пост в "Спартаке" в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Карпин уже работал в "Спартаке" на позиции главного тренера на рубеже нулевых и десятых годов.

Источник: "РБ Спорт".


Сборная России Ростов Спартак Карпин Салихова
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