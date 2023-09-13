"Для меня, спартаковца, невозможно играть за ЦСКА или "Зенит"... Только "Спартак"! Уважаю этот клуб — там меня оберегали, помогли поверить в себя. Навсегда предан спартаковскому ромбику", — сказал Эменике.
Бывший нигерийский форвард признался, что когда находился в "Спартаке", то Самуэль Это'О звал его в "Анжи", но он сразу ответил отказом. Также его хотел арендовать ЦСКА, когда Эменике уже был игроком "Олимпиакоса", но Эммануэль предпочёл уйти в "Лас-Пальмас".
Источник: Sport24.
Эменике: для меня, спартаковца, невозможно играть за ЦСКА или "Зенит". Навсегда предан спартаковскому ромбику
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике признался, что навсегда предан команде.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня