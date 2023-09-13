"Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол — скучным и примитивным.
Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков "Спартака", — сказала Салихова.
38-летний Тедеско отработал в "Спартаке" с 2019 по 2021 год, приведя команду к серебряным медалям чемпионата России. Затем немецкий специалист итальянского происхождения перешёл на работу в "РБ Лейпциг", а с февраля 2023 года работает в сборной Бельгии, которую покинул Роберто Мартинес.
Источник: Sport24.
Cалихова — о Тедеско: его футбол называли скучным и примитивным, время показало, что примитивными являются эксперты
Зарема Салихова оценила успехи экс-наставника "Спартака" Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"