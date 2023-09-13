– Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины. Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость.
Вчера, 12 сентября 2023 года, сборная России провела товарищеский матч против команды Катара. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. После игры главный тренер нашей национальной дружины Валерий Карпин высказался об уровне РПЛ. По его мнению, чемпионат России за последние годы стал гораздо слабее. Карпин посоветовал отечественным футболистам покинуть РПЛ и попробовать свои силы в зарубежных лигах, если у них есть такая возможность.
Напомним, 54-летний Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России по футболу. Он совмещает данный пост с должностью наставника в "Ростове". Действующее соглашение Валерия Георгиевича с РФС рассчитано до августа 2024 года.
Источник: "Матч ТВ"
Пономарев – о совете Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ: вопиющее высказывание и настоящее предательство родины
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ.
Фото: РФС