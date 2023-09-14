Клуб "Знамя Труда" победил "Велес" в матче 1/64 финала Кубка России

Московский "Велес" уступил команде "Знамя Труда" из Орехово-Зуево в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

Фото: телеграм-канал "Fonbet Кубок России"

Сегодня, 13 сентября, в Москве состоялся очередной матч 1/64 финала Пути регионов Кубка России. В рамках него местный "Велес" сыграл против клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. Основное время поединка завершилось ничейным результатом – 1:1. В первом тайме гости усилиями Абдурахмана Ахильгова вышли вперед, но после перерыва Владимир Кабахидзе восстановил равновесие на табло, забив с 11-метровой отметки. Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее были футболисты команды "Знамя Труда" (4:1).



Напомним, предыдущий матч между этими клубами состоялся в 2019 году. Тогда "Велес" разгромил "Знамя Труда" – 3:0.