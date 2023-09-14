– Из-за меня Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя? Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды, — передает слова Карреры "РБ Спорт".
Ранее издание "СЭ" опубликовало информацию о том, что бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя из-за Массимо Карреры. Сообщалось, что тренер из Италии, который на минувшей выставочный игре руководил сборной мира, поставил ультиматум организаторам мероприятия: "либо он, либо я".
Встреча памяти Ильи Цымбаларя состоялась 9 сентября 2023 года в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". В рамках нее легенды "Спартака" обыграли сборную мира со счетом 2:1.
Каррера: из-за меня Глушаков не сыграл в матче памяти Цымбаларя? Неправда, такого не было
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал новость о том, что из-за него Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя.
Фото: РИА Новости