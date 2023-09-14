"Кому по силам играть в Европе? Да сложно сказать. Дай бог, несколько фамилий наберется. Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот", — сказал Павлюченко.
Отметим, что в бытность игрока Павлюченко выступал за лондонский "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. В английской команде российский форвард забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач в 111 матчах. Также на счету форварда 21 мяч в 51 игре за сборную России.
Источник: "РБ Спорт".
Павлюченко: сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко заявил, что сейчас лишь малая часть российских игроков способна играть на уровне европейских чемпионатов.
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