"Это правда. Лазар действительно переходит в "Рубин", — сказал Панагиотакис.
Отметим, что минувший сезон сербский футболист провёл в России, выступая на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга. В текущем сезоне 26-летний спортсмен не выходил на поле в матче за греческую команду.
Сообщалось, что казанцы заплатит за его трансфер свыше 1,5 миллионов евро.
Источник: Sport24.
Агент: Ранджелович действительно переходит в "Рубин"
Василлис Панагиотакис, агент полузащитника "Олимпиакоса" Лазара Ранджеловича, подтвердил, что его клиент станет футболистом казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович