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Агент: Ранджелович действительно переходит в "Рубин"

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Василлис Панагиотакис, агент полузащитника "Олимпиакоса" Лазара Ранджеловича, подтвердил, что его клиент станет футболистом казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
"Это правда. Лазар действительно переходит в "Рубин", — сказал Панагиотакис.

Отметим, что минувший сезон сербский футболист провёл в России, выступая на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга. В текущем сезоне 26-летний спортсмен не выходил на поле в матче за греческую команду.

Сообщалось, что казанцы заплатит за его трансфер свыше 1,5 миллионов евро.

Источник: Sport24.


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