"Это прекрасная инициатива — провести игру в честь классного футболиста и хорошего парня. Рад, что меня пригласили и что довелось принять участие в этом добром запоминающемся празднике.
Мои воспоминания об Илье? Это был настоящий талант, который мог бы заиграть в Европе", — сказал Черчесов.
Цымбаларя не стало на 45-м году жизни 28 декабря 2013 года. Сообщалось, что причиной смерти стала болезнь сердца. Экс-футболиста похоронили на родине в Одессе.
В сентябре 2023 года в память о легендарном футболисте "Спартака" прошёл товарищеский матч между легендами красно-белых и сборной мира. Спартаковцы победили в матче со счётом 2:1.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Черчесов — о матче-памяти Цымбаларя: рад, что меня пригласили и что довелось принять участие
Российский специалист Станислав Черчесов высказался о проведении матча в честь Ильи Цымбаларя.
Фото: "Чемпионат"