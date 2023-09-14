Об этом стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо. Как утверждает источник, стороны находятся на завершающей стадии переговоров по поводу перехода 22-летнего бразильца. Сумма трансфера составит 8 млн евро. Контракт с Велингтоном будет заключен до конца сезона-2027/28.
В нынешнем сезоне Велингтон сделал 2 ассиста в 18 матчах за "Сан-Паулу". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в 3 млн евро.
Отмечается, что конкурентом ЦСКА в борьбе за Велингтона является английский "Брентфорд". Напомним, что трансферное окно в РПЛ закрывается сегодня, 14 сентября, в 23:59 по московскому времени.
Фабрицио Романо: защитник "Сан-Паулу" Велингтон переходит в ЦСКА за 8 млн евро
Крайний защитник бразильского "Сан-Паулу" Велингтон в шаге от перехода в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сан-Паулу"