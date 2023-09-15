- Слуцкий выбрал себе дорогу. Думаю, он знал, на что шел. Мне жаль, что он не тренирует и возвращаться к тренерству в ближайшее время не собирается. Видно, что шоу-бизнес ему больше нравится. Решение РФС мы будем уважать. Комитет по этике наказывает Слуцкого, а в это время, например, господин Широков тренирует футбольную команду. Хотя его на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу. Человек совершил уголовное преступление. Тут, мне кажется, рубрика "двойные стандарты", - передает слова Губерниева Metaratings.ru.
Ранее официальный сайт РФС сообщил, что комитет по этике оштрафовал члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и вынес ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно. Это наказание Слуцкий получил за некорректные публичные высказывания в ютуб-шоу в адрес журналиста, у которого возникла словесная пикировка с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Генеральный директор и исполняющий обязанности главного тренера раменского "Леон-Сатурна" Роман Широков ранее привлекался к ответственности за нанесение побоев главному арбитру любительского матча со своим участием.
Губерниев: комитет по этике наказывает Слуцкого, а в это время Широков тренирует футбольную команду. Двойные стандарты
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания экс-тренера "Рубина" Леонида Слуцкого комитетом по этике РФС за слова в адрес журналиста.
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