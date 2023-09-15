- РПЛ - интересная лига. Я хотел попробовать себя здесь, когда еще был в Польше. Чувствую, что в России серьезный чемпионат. Даже несмотря на то, что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. Я был мотивирован приехать сюда. У меня были предложения из других лиг, но, всё взвесив, я счел предложение "Балтики" лучшим и самым интересным, - передает слова Энрикеса "Чемпионат".
29-летний чилийский нападающий Анхело Энрикес в июле 2023 года перешел в калининградскую "Балтику" из польской "Медзи" (Легница) на правах свободного агента. В 10 матчах во всех турнирах за команду Сергея Игнашевича из 10 возможных форвард забил 3 гола.
По итогам семи стартовых туров Российской премьер-лиги "Балтика" с 3 набранными очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 2 очка.
Форвард "Балтики" Энрикес: в России серьезный чемпионат. Уровень игры здесь хорош даже без участия в еврокубках
Нападающий "Балтики" Анхело Энрикес высказался об уровне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Балтика"