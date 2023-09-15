- Я чувствую, что мы недобрали очков. В некоторых играх нам не повезло, где-то еще что-то помешало. Но мы близки к тому, чтобы улучшить свои результаты. Думаю, мы сможем остаться. Конечно, прибавлять надо как в обороне, так и в нападении. Нужно концентрироваться на моментах без мяча, улучшать реализацию. Особенно это важно в матчах с грандами, ведь они не будут нас жалеть и сделают всё, чтобы наказать за ошибку. Надо на 100 % держать концентрацию, быть агрессивными и эффективными, - цитирует Энрикеса "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" в семи стартовых турах Российской премьер-лиги набрала 3 очка, одержав одну победу (над воронежским "Факелом" на своем поле со счетом 2:1 в 3 туре) при шести поражениях (от "Сочи", "Спартака", "Динамо", "Урала", "Крыльев Советов" и "Локомотива"). В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Игнашевича занимают последнюю 16-ю строчку, при этом отставание балтийцев от зоны стыковых матчей составляет 2 очка, а от гарантирующей сохранение прописки в дивизионе 12-й позиции - 3 очка.
16 сентября в рамках 8 тура РПЛ "Балтика" принимает на своем поле "Ростов", игра начнется в 21:15 по московскому времени.
Энрикес: "Балтика" недобрала очков. Думаю, мы сможем остаться в РПЛ
Нападающий "Балтики" Анхело Энрикес прокомментировал текущую турнирную ситуацию для калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"