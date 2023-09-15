Эту информацию, ранее опубликованную журналистом Джанукой Ди Марцио, подтвердил агент 29-летнего немца Эрсин Акан.
– Да, это действительно так, – цитирует Акана Sport24.
Защитник Корай Гюнтер в прошлом сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата Италии в составе "Вероны" и "Сампдорию". Ранее воспитанник дортмундской "Боруссии", имеющий немецкий и турецкий паспорта, также выступал за стамбульский "Галатасарай" до переезда в клуб Серии А "Дженоа" летом 2018 года. Рыночная стоимость Гюнтера оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро.
Агент подтвердил срыв перехода защитника "Вероны" Гюнтера в ЦСКА в последний день трансферного окна РПЛ
Защитник "Вероны" Корай Гюнтер должен был стать игроком московского ЦСКА, однако сделка сорвалась в последний день трансферного окна.
Фото: Globall Look Press