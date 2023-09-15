Как утверждает источник, 25-летний уроженец Омска продолжает восстанавливаться от травмы сухожилия, которое он получил 7 сентября в товарищеском матче с иранским "Сепаханом" (4:1). Повреждение не позволит ему помочь "Зениту" в официальных матчах РПЛ и Кубка России в сентябре. Возвращение Мостового в строй ожидается после паузы в чемпионате России в октябре.
Отмечается, что полузащитник сборной России возобновит тренировки в общей группе с командой в начале октября, однако может не успеть набрать форму к домашнему кубковому матчу с калининградской "Балтикой" 3 октября и выездной игре Премьер-Лиги против "Сочи", запланированной на 7 октября.
Предполагается, что Андрей сможет вернуться на поле в гостевой встрече с "Кайратом", которая ориентировочно состоится 14 октября. Первый официальный матч после октябрьской международной паузы "Зенит" проведет 22 октября на своем поле с "Крыльями Советов" в рамках 12-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой вернется в строй не раньше октября
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и национальной сборной России Андрей Мостовой не примет участия в сентябрьских матчах питерской команды из-за травмы.
Фото: ФК "Зенит"