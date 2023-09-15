В стартовые месяцы нового сезона в воротах "Спартака" сыграли все три заявленных на сезон голкипера: Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.
– Почему новый сезон в воротах "Спартака" начал Максименко? Решение принималось вместе с тренером вратарей на основе нашего тренировочного процесса. Голкиперам важно чувствовать уверенность. Это не та позиция, которая требует ротации. Сейчас мы на пути к стабильности, потому что были травмы, простуды, из-за чего в этом сезоне сыграли уже три вратаря. Сейчас мы начинаем с нуля – кто будет лучше, тот и выйдет.
– В последних матчах играл Селихов. Показалось, вы вернулись к схеме, когда он играет в чемпионате, а Максименко – в Кубке. Это не так?
– В Греции, когда хотят сказать нет, делают такое лицо [тренер мимически показал что-то в духе "понятия не имею" — примечание источника].
– То есть не вернулись?
– Вы задаете очень много вопросов, – цитирует Абаскаля Sports.ru.
Напомним, Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Абаскаль – о ситуации с вратарями "Спартака": вы задаете очень много вопросов
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал конкуренцию за место основного голкипера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"