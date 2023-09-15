- Довольны ли результатами прошедшего трансферного окна? Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут - есть определенные вопросы, над которыми нужно работать. Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.
Напомним, в полночь с 14 на 15 сентября в России закрылось трансферное окно. Этим летом петербургский "Зенит" покинул вингер Малком, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ, и российский полузащитник Далер Кузяев. Малком выступал за "сине-бело-голубых" с лета 2019 года, Кузяев защищал цвета клуба с берегов Невы с лета 2017-го.
После 7 прошедших туров "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали на данный момент 14 очков.
Семак - о прошедшем трансферном окне: держимся на плаву
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал закрывшееся в России летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"