- Эмоции хорошие, дебют был бы лучше, если бы выиграли. Я еще не понимаю, наверное, надо пересмотреть гол. Принял мяч с правой, был близко к вратарю, подумал, пробью пяткой, попробую. Получилось, я очень рад. Все обрадовались, поздравили.
Первая встреча в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Пари НН" состоялась на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Нападающий гостей Николоз Кутателадзе дебютировал за нижегородцев, выйдя на поле на 82?й минуте матча. Спустя всего шесть минут форвард забил гол пяткой, вырвав таким образом ничью для своей новой команды.
Источник: "Матч ТВ"
Новичок "Пари НН" Кутателадзе: дебют был бы лучше, если бы выиграли у "Динамо"
Форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"