Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 1 1 1
Нижний НовгородЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
2 - 2 2 2
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
2 - 3 2 3
НиццаЗавершен

Юран: "Пари НН" наиграл на большее. Если бы не Шунин, то там бы было печально

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал ничью с "Динамо" в 8-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"
- Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы. Когда назначают пенальти и отменяют, парни где-то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья дает свисток об окончании матча.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Пари Нижний Новгород" завершился вничью со счетом 1:1. Нападающий хозяев Федор Смолов реализовал пенальти, назначенный за фол против партнера по атаке Константина Тюкавина, на 8-й минуте встречи. Однако подопечные Сергея Юрана вырвали ничью за две минуты до окончания основного времени игры. Форвард нижегородцев Николоз Кутателадзе отличился на 88-й минуте, принеся одно очко своей команде в дебютном для себя поединке в футболке "Пари НН".

Источник: "Матч ТВ"


Юран Нижний Новгород Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится