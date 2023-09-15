- Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы. Когда назначают пенальти и отменяют, парни где-то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья дает свисток об окончании матча.
Матч восьмого тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Пари Нижний Новгород" завершился вничью со счетом 1:1. Нападающий хозяев Федор Смолов реализовал пенальти, назначенный за фол против партнера по атаке Константина Тюкавина, на 8-й минуте встречи. Однако подопечные Сергея Юрана вырвали ничью за две минуты до окончания основного времени игры. Форвард нижегородцев Николоз Кутателадзе отличился на 88-й минуте, принеся одно очко своей команде в дебютном для себя поединке в футболке "Пари НН".
Источник: "Матч ТВ"
Юран: "Пари НН" наиграл на большее. Если бы не Шунин, то там бы было печально
Наставник "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал ничью с "Динамо" в 8-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"