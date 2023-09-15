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Гафин: любая неудача "Динамо" — совокупность всех действий, начиная от руководства

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался после ничьей команды с "Пари НН" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Любая наша неудача — это совокупность всех действий: начиная от руководства и заканчивая тренерами и футболистами на поле", — сказал Гафин.

Отметим, что московская команда, которая идёт в зоне лидеров чемпионата России, упустила победу в матче с нижегородцами на последних минутах встречи. Теперь у динамовцев 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице, но по итогам тура команда может спуститься на пятое или шестое место.

Источник: Sport24.


Гафин Динамо Нижний Новгород
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