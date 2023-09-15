"Любая наша неудача — это совокупность всех действий: начиная от руководства и заканчивая тренерами и футболистами на поле", — сказал Гафин.
Отметим, что московская команда, которая идёт в зоне лидеров чемпионата России, упустила победу в матче с нижегородцами на последних минутах встречи. Теперь у динамовцев 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице, но по итогам тура команда может спуститься на пятое или шестое место.
Источник: Sport24.
Гафин: любая неудача "Динамо" — совокупность всех действий, начиная от руководства
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался после ничьей команды с "Пари НН" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"