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Cалихова: здорово, что Кутателадзе не сломался после истории с Поповым. С первым голом его

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Зарема Салихова высказалась о нападающем "Пари НН" Николозе Кутателадзе после его гола в ворота "Динамо" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"С первым голом Николоза! Очень здорово, что он не сломался после истории с Дмитрием Поповым. Рада за отца Кутателадзе — за его честность и непрогиб перед агентами", — сказала Салихова.

Отметим, что Кутателадзе, который находился в структуре московского "Спартака" c 2019 по 2022 год, признался, что тогдашний спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов хотел убрать его из клуба и препятствовал тренировкам со "Спартаком-2".

Минувший сезон спортсмен провёл в составе французского клуба "Родез", а по ходу нынешнего сезона подписал контракт с нижегородским "Пари НН".

Источник: Sport24.


Кутателадзе Салихова Спартак Попов Нижний Новгород
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