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Шишкин — о сборной России: хорошо еще, что Карпин хотя бы придумывает что-то необычное

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Бывший защитник сборной России Роман Шишкин высказался о нынешнем положении национальной команды.
Фото: РИА Новости
"Если говорить глобально про сборную, то только такие матчи и остается играть. Поэтому Карпину, естественно, тяжело. На мой взгляд, хорошо еще, что он хотя бы придумывает что-то необычное. Все равно эту энергетику сборной нужно футболистам ощущать", — сказал Шишкин.

36-летний спортсмен в бытность игрока провёл 16 матчей в составе национальной команды, отдав две результативные передачи. Шишкин был заявлен за сборную России на чемпионате Европы 2016 года, но не провёл на турнире ни минуты. Защитник также сыграл на Кубке Конфедераций 2017 года.

Источник: "Известия".


Шишкин Карпин Сборная России
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