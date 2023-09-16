"Абаскаль — очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом. До тех пор пока по свистку руководство бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Гильермо маниакально скупает всех левоногих", — сказала Салихова.
В нынешнем сезоне красно-белая команда занимает в турнирной таблице девятое место, набрав в семи матчах чемпионата страны семь очков. Соглашение с испанским специалистом рассчитано ещё на два сезона. Сегодня, 16 сентября, "Спартак" проведёт матч 8-го тура с "Сочи".
Источник: Sport24.
Салихова: пока руководство бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Абаскаль маниакально скупает всех левоногих
Зарема Салихова высказалась о ситуации в "Спартаке".
Фото: Александр Ступников/РИА Новости