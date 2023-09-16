- В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке. Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух.
Матч 8-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА - "Крылья Советов" завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Владимира Федотова проигрывали по ходу первого тайма со счетом 2:0, однако сумели перевернуть ход встречи. Нападающий Антон Заболотный отыграл один мяч на 32-й минуте, точно реализовав одиннадцатиметровый удар. А гол форварда Федора Чалова на 75-й минуте игры принес "армейцам" ничью. Напомним, ЦСКА с 62-й минуты играл в меньшинстве. Защитник Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Источник: "Чемпионат"
Федотов: в первом тайме ЦСКА не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА