- Уровень лиги очень высокий. Очень боевая лига с серьезными соперниками. По двум матчам с "Зенитом" и Самарой я узнал уровень. Все играют с высокой интенсивностью. Мы будем работать, чтобы соответствовать уровню лиги. Соперники хорошие и уровень очень высокий.
22-летний бразильский правый защитник ЦСКА Келлвен перешел в стан "армейцев" 1-го сентября этого года. Стороны заключили соглашение до лета 2028 года. Футболист провел два матча за "красно-синих" в российской Премьер-лиге и пока не отличился результативными действиями.
По итогам 8-ми туров текущего сезона РПЛ московский ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице. В копилке подопечных Владимира Федотова на данный момент 12 набранных очков.
Источник: "Чемпионат"
Защитник ЦСКА Келлвен: РПЛ - очень боевая лига с серьезными соперниками. Уровень очень высокий
Новоиспеченный защитник ЦСКА Келлвен оценил уровень футбола в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА