"У нас отличное настроение. Настрой боевой. Первый отрезок мы провели не очень, но сейчас есть возможность начать добиваться нужного результата. Матчи национальных команд - период, когда важно, чтобы футболисты не получили травму", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
Матч 8-го тура российской Премьер-лиги, в котором столичный "Спартак" на своем поле примет "Сочи", состоится сегодня, 16 сентября. Начало матча в 19:00 по московскому времени. После семи сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Красно-белые" на данный момент одержали три победы в РПЛ, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
Абаскаль: первый отрезок мы провели не очень, но сейчас есть возможность начать добиваться нужного результата
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мыслями в преддверии встречи 8-го тура РПЛ с "Сочи".
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