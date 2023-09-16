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Абаскаль: надеюсь, эта победа поможет снять психологический блок после плохой серии

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над "Сочи" в 8-м туре чемпионата России (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
- Абсолютно заслуженная победа. Отлично начали игру и могли забивать сразу, но не повезло. Первые 45 минут очень хорошо провели, не хватало в финальной трети. Надеюсь, это поможет снять психологический блок после плохой серии. Ребята с замены тоже отлично помогли. Моментов было достаточно у нас. Отмечу тех, кто не выходил на поле, но подбадривал ребят. Атмосфера была невероятной. Когда мы едины, можем замахиваться на любую цель. У нас практически нет возможности тренироваться, но надо готовиться к следующему матчу с "Пари НН".

"Спартак" прервал серию из четырех матчей в российской Премьер-лиге без побед, обыграв в матче восьмого тура чемпионата России "Сочи" со счетом 1:0. Победный мяч в составе москвичей на первой компенсированной к основному времени встречи минуте забил защитник Срджан Бабич. В предыдущих четырех турах столичный коллектив потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Благодаря этим трем заработанным очкам "красно-белые" набрали 13 баллов и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 19-го сентября. В рамках Кубка России "Спартак" сразится в Нижнем Новгороде с "Пари НН".

Источник: "Матч ТВ"


Абаскаль Спартак Сочи
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