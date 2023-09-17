В сентябре россияне провели товарищеский матч с командой Катара. Он закончился со счётом 1:1.
"Смог ли я перезагрузиться после неудачного отрезка? Этот отрезок был немного неудачным. А в сборной России была хорошая атмосфера. Удалось пообщаться с ребятами с разных команд.
Всё было отлично за исключением моей игры. Я, мягко говоря, сыграл не очень хорошо. А в остальномв всё понравилось", _ цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Зиньковский остался недоволен собственной игрой за сборную России
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о собственной игре за сборную России.
Фото: "Чемпионат"