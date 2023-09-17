— Готовы ли мы пригласить Мостового? С удовольствием! Что нового ему может дать "Динамо"? Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.
Ранее стало известно о том, что бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой начал проходить обучение, чтобы получить тренерскую лицензию. При этом недавно экс-футболист признавался, что особой пользы от данного процесса не чувствуется, так как он не открывает для себя чего-то нового. Кроме того, Мостовой выразил готовность пройти стажировку в качестве тренера в московском "Динамо".
Источник: Sport24
Гафин: "Динамо" с удовольствием готово пригласить Мостового на стажировку
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил о готовности бело-голубых пригласить на стажировку в качестве тренера экс-футболиста сборной России Александра Мостового.
Фото: "Чемпионат"