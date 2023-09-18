"Прямых переговоров не было, знаю, был интерес, но на этом остановилось. От ЦСКА был интерес. Насколько знаю, велись переговоры. Но они не завершились успехом", — сказал Сутормин.
Спортсмен заявил, что не разговаривал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым о возможном переходе, но поддерживает с наставником, с которым работал в "Оренбурге", связь. Сутормин заявил, что поздравляет Федотова с праздниками или победами. Полузащитник также рассказал, что остаётся в "Зените", где и будет продолжать работать.
Источник: Sport24.
Сутормин: знаю, что с ЦСКА велись переговоры, но не увенчались успехом
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин высказался на тему информации об его сорванном переходе в ЦСКА в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"