"Так же престижно было бы для меня играть с Египтом? У каждого свое мнение на этот счет. Но для меня надевать майку сборной — честь. Нужно отдавать все свои силы, чтобы представлять свою страну", — сказал Сутормин.
Напомним, сборная России во время сентябрьского сбора провела два матча с Олимпийской сборной Египта. За национальную команду выходили лишь молодые футболисты, а взрослые игроки сыграли с Катаром (0:0).
Всего за сборную России Сутормин провёл три матча и забил один гол.
Источник: Sport24.
Сутормин — о сборной России: надевать майку страны — честь. Нужно отдавать все силы
Полузащитник сборной России Алексей Сутормин высказался о проведённых матчах с Олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС