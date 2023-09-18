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Сутормин — о сборной России: надевать майку страны — честь. Нужно отдавать все силы

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Полузащитник сборной России Алексей Сутормин высказался о проведённых матчах с Олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС
"Так же престижно было бы для меня играть с Египтом? У каждого свое мнение на этот счет. Но для меня надевать майку сборной — честь. Нужно отдавать все свои силы, чтобы представлять свою страну", — сказал Сутормин.

Напомним, сборная России во время сентябрьского сбора провела два матча с Олимпийской сборной Египта. За национальную команду выходили лишь молодые футболисты, а взрослые игроки сыграли с Катаром (0:0).

Всего за сборную России Сутормин провёл три матча и забил один гол.

Источник: Sport24.


Сборная России Сборная Египта Сутормин Зенит
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