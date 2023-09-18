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Селюк: Камоцци – жулик номер один. Подписанием Николсона он в очередной раз надул "Спартак"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику советника экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци во время его работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Поставили Камоцци – жулика номер один. Кто такой Камоцци? Он просто женился на русской тетке, которая кофе пьет с Заремой в Монако. И что? Он привел Николсона, ну пусть он и уведет. Ему надо дать не трибуну, а спросить с этой трибуны: "Почему Николсона, которого по дружбе привели Федуну, сейчас за 5 млн не могут продать?"

Если все за него боролись, и вы выиграли борьбу. Потому что никому не нужен! Ясно, что дружище Камоцци в очередной раз надул "Спартак". Идет непонятно какая трансферная политика, да, угадали с Бонгонда, хотя переплатили за него, но угадали. За 9 млн евро его тоже никто не купит. Но он хоть может играть, – цитирует Селюка Metaratings.

Франко Камоцци занимал должность советника бывшего владельца и президента "Спартака" Леонида Федуна. В августе прошлого года Федун сложил с себя управленческие полномочия. 100% акций московского клуба перешли к "Лукойлу". Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в "Спартак" в январе 2022 года из бельгийского "Шарлеруа" за 8 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего нападающего в 4 млн евро. С 1 сентября нынешнего года Николсон стал игроком французского "Клермона", за который будет выступать на правах аренды. Соглашение "красно-белых" с ямайцем рассчитано до конца сезона-2025/26.


Спартак Николсон Клермон Камоцци Селюк
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