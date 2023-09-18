– Причина срыва трансфера Велингтона? Мы общались с доктором – это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд. Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение, – приводит слова Федотова Sport24.
14 сентября, в последний день трансферного окна, ЦСКА был близок к подписанию контракта с крайним защитником "Сан-Паулу" Велингтоном. Клубы согласовали сделку, однако в последний момент 22-летний бразилец провалил медосмотр. Руководство "армейцев" решило исключить риски и не подписывать контракт с латиноамериканским футболистом.
После 8 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА идет седьмым в таблице, имея в активе 12 очков. Команда Владимира Федотова опережает "Локомотив" благодаря победе в личной встрече. В ближайшем матче московский клуб на своем поле примет "Сочи" в рамках Кубка России. Игра состоится 20 сентября.
Федотов – о срыве трансфера Велингтона: игрок нужен нам на поле, а не на условной дополнительной реабилитации
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины срыва трансфера крайнего защитника "Сан-Паулу" Велингтона в заключительный день летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Сан-Паулу"