"Ване уже лучше, у него была проблема с растяжением подколенного сухожилия. Если восстановление пройдет по плану, надеемся, что примерно через 20 дней он сможет снова играть", — сказал Ратковица.
23-летний Дркушич в восьми встречах нынешнего сезона провёл на поле 717 минут, отметившись одним забитым голом. Он выступает за российскую команду с января 2022 года. На его счету также два матча в составе сборной Словении.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Защитник "Сочи" Дркушич из-за травмы в матче со "Спартаком" пропустит 20 дней
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич, не сумевший завершить матч 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1), пропустит около трёх недель.
Фото: ПФК Сочи