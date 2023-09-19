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Защитник "Сочи" Дркушич из-за травмы в матче со "Спартаком" пропустит 20 дней

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич, не сумевший завершить матч 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1), пропустит около трёх недель.
Фото: ПФК Сочи
"Ване уже лучше, у него была проблема с растяжением подколенного сухожилия. Если восстановление пройдет по плану, надеемся, что примерно через 20 дней он сможет снова играть", — сказал Ратковица.

23-летний Дркушич в восьми встречах нынешнего сезона провёл на поле 717 минут, отметившись одним забитым голом. Он выступает за российскую команду с января 2022 года. На его счету также два матча в составе сборной Словении.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сочи Спартак Дркушич
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