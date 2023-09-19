"Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе", — сказали в РФС.
В РФС отметили, что ведут диалог как с ФИФА, так и УЕФА, с целью донести необходимость возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Отметим, что международные матчи российские клубы не проводят с февраля 2022 года, российские сборные — с ноября 2021 года.
Источник: Metaratings.
РФС — о словах Чеферина: мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями
В РФС отреагировали на слова президента УЕФА Александра Чеферина о возвращении России на международную арену лишь после окончания событий на Украине.
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