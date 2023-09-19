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Горшков: согласен с Осинькиным, что "Крылья Советов" не являются фаворитами в борьбе за первую тройку РПЛ

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Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков согласился с главным тренером команды Игорем Осинькиным, заявившим, что самарцы не являются фаворитами в борьбе за место в тройке РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Игроки "Крыльев" не смотрят в турнирную таблицу. Согласен с Осинькиным, что "Крылья Советов" не являются фаворитами в борьбе за первую тройку", — сказал Горшков.

Спортсмен отметил, что футболистам самарской команды придаёт силы их игра. Горшков считает, что надежду на хорошее будущее клубу обеспечивает тот факт, что "Крылья Советов" по ходу матчей не отбиваются и не охранят свои ворота на протяжении всей игры.

Источник: "Чемпионат".


Горшков Крылья Советов Осинькин
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