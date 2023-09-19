– Мы с тренерским штабом всегда обсуждаем, как улучшить или изменить ситуацию. У нас нет разногласий. Но если спрашивать, почему выходит тот игрок, а не другой, будет полный разлад, – цитирует Хлусевича "СЭ".
22-летний Даниил Хлусевич имеет действующее соглашение с московским "Спартаком" до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах красно-белых. Защитник сумел записать в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.
Московский "Спартак" после восьми туров чемпионата России по футболу имеет на своем счету 13 баллов. Красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице.
Хлусевич – об игровом времени в Спартаке: у нас нет разногласий с тренерским штабом
Защитник московского "Спартака" и сборной России Даниил Хлусевич высказался о ситуации с игровым временем в стане красно-белых.
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