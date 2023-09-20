– Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы в будущем "Спартак" возглавил Юран. Пусть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заслуги москвичи позвали Абаскаля? Чем он лучше местных специалистов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот сейчас я не могу себе ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше, чем Юран? Вы сравните возможности "Спартака" и "Пари НН". Две разные планеты. У Юрана – харизма, стержень, его команды бьются, не пасуют перед авторитетами. Я чего-то сверхъестественного в работе испанца не вижу. Третье место – разве это успех для "Спартака" при его то ресурсах? – цитирует Овчинникова "СЭ".
19 сентября "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" Гильермо Абаскаля со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1.
Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка. После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова.
В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".
Овчинников: был бы рад, если бы в будущем "Спартак" возглавил Юран. Чем Абаскаль лучше местных специалистов?
Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" сравнил работу наставников "Спартака" и "Пари НН" Гильермо Абаскаля и Сергея Юрана.
Фото: "Матч ТВ"