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Агентство защитника Гилявоги: мы ждем улучшенного предложения от "Локомотива"

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В агентстве Spocs Global Sports, которое представляет интересы защитника Джошуа Гилявоги, раскрыли детали переговоров с руководством "Локомотива" по поводу возможного трансфера 33-летнего француза.
Фото: ФК "Вольфсбург"
– Мы ждем улучшенного предложения от "Локомотива". Только в этом случае сделка может быть закрыта. Если нет, то шансов на успех не будет. "Локомотив" все знает. Мы ждем правильных цифр. Все должно решиться в течение нескольких дней, – приводит ответ агентства "СЭ".

Ранее сообщалось о том, что "Локомотив" интересуется защитником Джошуа Гилявоги, который может перейти в московский клуб в качестве свободного агента. 33-летний француз согласен на переезд в Россию, однако препятствием являются высокие финансовые запросы футболиста по заработной плате.

Последней командой Гилявоги был "Вольфсбург". Минувшим летом стороны не стали продлевать истекший контракт. В прошлом сезоне француз провел 26 матчей за немецкий клуб, отметившись единственным голом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.


Локомотив Российские трансферы
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