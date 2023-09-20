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Мостовой: Абаскаль стал слишком много жаловаться. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи "Спартака"

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и "Спартака" Александр Мостовой подверг критике главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля за его частые жалобы в прессе.
Фото: ФК "Спартак"
– Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля начал сезон-2023/24 с пяти побед подряд в чемпионате и Кубке России. Затем последовала безвыигрышная серия "красно-белых" из 4 матчей кряду. В последних двух встречах москвичи одержали 2 победы - в РПЛ дома над "Сочи" (1:0) и накануне на выезде в Кубке России над "Пари НН" (3:0). Команда Абаскаля набрала 12 очков в группе D Пути РПЛ Кубка страны и обеспечила себе выход в плей-офф с 1-го места в таблице. После 8-ми сыгранных туров чемпионата России "Спартак" с 13 очками идет шестым.

По ходу стартовавшего сезона Абаскаль неоднократно выступает с жалобами на пресс-конференциях. 34-летний испанец был недоволен плотным календарем, судейством, а также решением главного тренера сборной России Валерия Карпина выпустить защитника "Спартака" Руслана Литвинова на полный товарищеский матч с национальной командой Катара. По словам Гильермо, это усугубило повреждение 22-летнего футболиста.


Спартак Мостовой Абаскаль
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