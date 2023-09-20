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"Зенит" в серии пенальти обыграл "Ахмат" в Кубке России

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В Грозном на стадионе "Ахмат Арена" завершился матч 4-го тура Фонбет Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Ахмат" принимал "Зенит". Основное время закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались питерцы - 4:2.

Уже на 4-й минуте "Ахмат" вышел вперёд после гола Светослава Ковачева. Ещё через 12 минут Иван Олейников удвоил преимущество грозненцев.

На 27-й минуте Иван Сергеев сократил отставание "Зенита" в счёте. А затем он оформил дубль и сравнял счёт. В концовке тайма Маттео Кассьерра вывел гостей вперёд. Но на 69-й минуте Владимир Ильин сравнял счёт.

В серии пенальти у "Зенита" единственный промах допустил Ду Кейрос. У "Ахмата" забить не смогли Ильин и Даниэл Жуниор.

"Зенит" набрал восемь очков в четырёх матчах и занимает второе место в группе. "Ахмат" (4 очка) располагается на третьей строчке.


Зенит Ахмат
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