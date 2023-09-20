– Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию. Во втором тайме пришлось включать скорости, предъявлять повышенные требования. В концовке встречи Тороп оставил команду на серию пенальти и сумел себя показать, сделал свое дело.
Сегодня, 20 сентября, московский ЦСКА на родной для "ВЭБ Арене" сыграл против "Сочи". Данная встреча вошла в программу четвертого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). В основное время команды не сумели определить сильнейшего (1:1). В связи с этим победителя пришлось определять в серии пенальти. И здесь удачливее оказались "армейцы" – 4:2. Отметим, что голкипер красно-синих Владислав Тороп в серии пенальти совершил два спасения.
Источник: "Чемпионат"
Федотов – о кубковой игре с "Сочи": Тороп оставил команду на серию пенальти и сумел себя показать
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил победу своей команды над "Сочи" (1:1, 4:2 по пен) в игре Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА